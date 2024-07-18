藍營中部街講改革法案　有人讚聲有人嗆聲

國民黨舉辦中部7縣市同步宣講行動，爭取民意支持“國會”改革法案。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化7月18日電（記者 方敬為）中國國民黨今天發起“讓陽光照進國會，民進黨怕什麼？”中部7縣市同步街講，彰化縣由縣黨部主委、“立委”謝衣鳳親自領軍，上午在員林市公有市場宣講《“立法院”職權行使法》修法內容，過程中有不少支持者讚聲，也有反對者嗆聲。謝衣鳳表示，“國會”改革法案已進入“釋憲”，希望在過程中凝聚民意支持，也呼籲“賴政府”正視民意，尊重“立院”修法結果。



國民黨彰化縣黨部響應黨中央“讓陽光照進國會，民進黨怕什麼？”同步街講行動，18日上午分別在彰化市、鹿港鎮、和美鎮、員林市、溪湖鎮、田中鎮、北斗鎮、二林鎮登場。謝衣鳳主持員林場，與國民黨彰化縣議員曹嘉豪、凃俊任、劉惠娟、黨部志工、支持者一同闡述“國會”改革訴求，高呼“反貪腐、查弊案、要民主”，爭取民意支持。



謝衣鳳表示，經過在野黨努力，“立法院”終於通過的“國會”改革5法，新的“立法院”席次結構代表新民意的展現，既然在野黨代表民意通過“國會”改革法，民進黨政府應該要遵循辦理。如今民進黨卻不斷以杯葛、造謠抹黑的手段，阻撓“立法院”議事的進行，甚至提出“釋憲”，但她相信多數民意支持“國會”改革，因此她要呼籲支持者站出來，展現民意，力挺“國會”改革。



對於賴清德日前稱，“釋憲”結果若有政黨不接受，“青鳥會飛出來”，謝衣鳳批評，賴清德刻意訴諸社會動員，並非大眾所樂見。“釋憲”案交由大法官審理，不應該把動員民眾做為某種籌碼，政治人物不應該製造人民的對立，在沒有選舉的期間，朝野應該共同來為民生法案以及台灣建設法展共同努力，而不是老想著政治攻防。