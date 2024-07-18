鄭文燦人馬出事了！黃揚明：在野別開心太早

民進黨籍桃園市議員張肇良。（中評社 資料照） 中評社台北7月18日電／民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌關說幫違章超商打通關，桃園市調處人員接獲檢舉，17日搜索龍潭區公所、該議員服務處等10處，經檢察官漏夜偵訊，今凌晨聲請羈押張肇良。媒體人黃揚明指出，在野黨也不要開心得太早，因為後續只要曾經有一點問題的，在賴清德指示肅貪下，可能會雷厲風行、大大小小全部都辦。



桃園市議員詹江村17日在臉書貼出“快報”表示，“鄭文燦子弟兵民進黨市議員張肇良，經該服務處鄰居證實，稍早之前被調查站搜索，連同特別助理都被帶走”。



根據《中時新聞網》報導， 針對張肇良被桃園市調處偵訊一事，黃揚明17日在《國民大會》節目中指出，這件案子地方說法很多，有稱關說的，也有人把它解讀成，可能是鄭文燦案子的後續。上禮拜他曾分析表示，桃園議員瑟瑟發抖，尤其和鄭文燦有密切關係的，可能是白手套、他的人頭，是不是會在這一波收網，目前不得而知。



黃揚明接著表示，該事傳出是一件違建關說案，有人會說，違建關說有這麼嚴重嗎？他點出，民進黨有一位新北市前副議長陳文治，就是因為關說違建，後來還收押。關說違建在刑法上可能列入所謂的圖利罪，這個部分，說重也蠻重的。



黃揚明透露，他可以確定一件事，桃園的檢調現在對民進黨的民代是開綠燈，地方很多情資可能原本壓著的，現在通通可以搬出來開始啟動。但在野黨也不要開心得太早，因為也有一位國民黨縣長（指新竹縣長楊文科）被起訴。所以後續只要曾經有一點問題的，在賴清德指示肅貪下，可能會雷厲風行、大大小小全部都辦。