特朗普若當選對台影響？楊永明：他不愛打仗

楊永明接受網路節目專訪。（截自“觀點--唐湘龍時間”YouTube直播畫面) 中評社台北7月18日電／美國前總統特朗普日前接受美媒訪問表示，美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國。對此，前“國安會”副秘書長楊永明昨日指出，特朗普很務實，不喜歡打仗。而這次若上台，如果共和黨議員跟台灣說美國會保護你、支持你，那就完全搞不懂特朗普和特朗普政府！



楊永明17日在《觀點－－唐湘龍時間》網路節目中認為，特朗普一直以來都很務實、不喜歡打仗、不喜歡參與戰爭，但又要強調美國的強大，不可以被占便宜，即使是盟邦，也不可以佔美國便宜。



他推斷，如果要美國出力，就要有交易，就是要向美國付費買保單，也不只是對台灣。這個訊息在歐洲、日本、韓國，也會有深刻感受。如果連台灣都要付保護費，那麼日、韓、北約是不是也要增加保護費？特朗普上一次任期就已經強調這點，譬如提高關稅、美軍基地費用，或要求購買美國軍工產品，這大概跑不掉。



根據《中時新聞網》報導，主持人唐湘龍強調，特朗普強烈訴求美國優先和愛國主義，沒有好處的事情絕對不會做，一定是道義放兩旁、利字擺中間。在國際政治上，對美國沒有好處的事情，他不會做。如果對美國沒好處，要讓美國子弟兵在台灣犧牲，這想法太不切實際。



至於特朗普上台和民進黨互動？楊永明分析，特朗普不僅是“總統”上台，而是一個政府上台；不但是特朗普政府，也是共和黨政府。共和黨傳統上和台灣的關係十分不錯。特朗普上台，他的政府跟台灣的互動一定會加強，民進黨也在賭特朗普當選。

