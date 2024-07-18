“監院”發函指責台電　賴士葆：來得太晚

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月18日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪問時，對於台“監察院”針對台電虧損的指責，以及“行政院長”卓榮泰提及核能技術可能在2030年迎來突破的言論。他認為，“監察院”的指責來得太晚，台電的虧損應由政府的能源政策負責，而非由人民買單。此外，對於卓榮泰提出的核能技術未來應用，他表示懷疑，並主張應立即重新啟動核二廠及延長核三廠的運轉，以解決當前的電力不足問題。



昨日，“監察院”針對台電虧損發函“經濟部”，指出台電2022年度虧損達到2265億元新台幣，主要原因是台灣電力結構中，火力發電占比高達八成，且97.3%的發電燃料依賴進口，而燃料進口成本又因為受俄烏戰爭影響導致大增。“監察院”認為，台電未能有效向社會大眾說明供電成本及鉅額虧損的主因，並要求台電及“經濟部”進行檢討和改善。同日，“行政院長”卓榮泰在媒體茶敘中提到，核能技術可能在2030年迎來重大突破。他表示，若新核能技術能解決核安全和核廢料問題，台灣可以開放討論這些技術的應用。



對此，賴士葆表示，“監察院”的指責雖然明確指出了台灣電力結構過於依賴火力發電，但這樣的指正早已是眾所皆知的事實。賴士葆指出，目前台灣火力發電占比高達八成，天然氣很貴而煤炭也不便宜且傷身，又因俄烏戰爭影響導致價格上漲。

