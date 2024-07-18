拚彰化縣長　藍委謝衣鳳邊宣講邊掃街

謝衣鳳向民眾問候致意。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化7月18日電（記者 方敬為）中國國民黨彰化縣黨部主委、“立委”謝衣鳳被視為角逐2026彰化縣長熱門人選，今天響應黨中央發起“讓陽光照進國會，民進黨怕什麼？”中部7縣市同步街講行動，上午親自領軍在員林市公有市場宣講《“立法院”職權行使法》修法內容，親力親為，除了定點宣講，還深入市場一一向攤商問候致意，邊講邊掃街，備戰縣長選舉的意味濃厚。



國民黨彰化縣黨部響應黨中央“讓陽光照進“國會”，民進黨怕什麼？”同步街講行動，18日上午分別在彰化市、鹿港鎮、和美鎮、員林市、溪湖鎮、田中鎮、北斗鎮、二林鎮登場。謝衣鳳主持員林場，與國民黨彰化縣議員曹嘉豪、凃俊任、劉惠娟、黨部志工、支持者一同闡述“國會”改革訴求，高呼“反貪腐、查弊案、要民主”，爭取民意支持。



謝衣鳳表示，雖然法案已進入“釋憲”程序，但她認為，還是必須要將法案內容仔細向民眾說明清楚，站在“國會”改革的立場，我們訴求“立法院”應該為人民用力監督、打貪除弊，民眾也希望過去被掩蓋的弊案能夠真相大白，透過街講活動，能夠凝聚民意支持，讓公部門瞭解民意之所在，也希望“賴政府”要順應民意，而不是與人民作對！



謝衣鳳被視為代表國民黨參選2026彰化縣長的熱門人選，除了親自響應黨中央宣講行動，也把握機會深入市場與民眾互動，謝衣鳳帶著宣講隊伍一一向攤商及採買民眾問候致意，不少支持者主動上前握手，甚至高喊“加油，支持選縣長！”彷彿另類的掃街拜票，人氣十足。



國民黨內除了謝衣鳳被點名角逐2026彰化縣長，彰化縣政府工商投資策進會總幹事洪榮章也有意爭取，謝衣鳳因此積極布局，可見一斑。