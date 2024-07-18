矢板明夫：特朗普不滿台灣可能與郭台銘有關

矢板明夫認為，特朗普對台灣有情緒，可能與鴻海創辦人郭台銘曾經承諾要在美國威斯康辛州投資卻跳票有關。（矢板明夫俱樂部臉書） 中評社台北7月18日電／美國共和黨總統候選人特朗普日前接受美媒訪問時批評，台灣偷走了美國晶片產業，若台灣要美國提供保護，應該付保護費。對此，前產經新聞台北支局長矢板明夫分析，特朗普對台灣有情緒，其中一個原因可能是鴻海創辦人郭台銘曾經承諾要在威斯康辛州投資100億美元成立工業園區，言而無信害特朗普承諾跳票，在上次大選中丟掉選舉人票。他建議台灣應該要向特朗普陣營解釋“個別企業家不代表台灣”。



矢板明夫認為，特朗普要台灣交保護費一事。在某種意義上，也是合理的要求。互相不佔對方的便宜，是好朋友關係能夠長期保持的秘訣。台灣對特朗普最簡單的答覆就是：“我們隨時願意買120架F35B戰鬥機、美國剛剛停用的攻擊潛水艇、美國剛剛停用的新型臨海驅逐艦，台灣都想要”。美國不要光顧及中國的面子，只賣給台灣過時的武器。



矢板明夫17日在臉書表示，美國的共和黨候選人特朗普日前接受媒體採訪時說“台灣搶走了美國的晶片產業，賺很多錢。台灣要美國保護需要付費”，引起了軒然大波。特別是台灣的一些統派媒體，連忙趁機鼓吹“疑美論”。言下之意就是“信特朗普不如相信習近平”。



矢板明夫指出，特朗普最近好像的確對台灣有一些情緒。其原因之一是幾年前，一位知名的台灣企業家告訴特朗普，要在美國總統大選的重要搖擺州——威斯康辛州，投資100億美元成立工業園區。特朗普還專程趕來和該企業家共同參與破土動工儀式。沒想到後來這位企業家說話不算話、投資基本沒有來。害的特朗普在“總統”大選中丟掉了該州的選舉人票。工業園區如今成為當地居民的笑話，也成了競爭對手笑話特朗普承諾跳票的象徵。

