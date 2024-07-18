柯志恩：美國收保護費明確化未嘗不是方法

藍委柯志恩接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月18日電（記者 鄭羿菲）針對美國共和黨總統參選人特朗普表達“台灣應付我們保護費”，中國國民黨籍“立委”柯志恩18日表示，大家應對特朗普的風格有所認知，那就直接一點，把保護費明確化、明定化，對台美關係未嘗不是一個方法。



特朗普6月25日接受美媒訪問，質疑美國是否應保衛台灣？他直白表示：“台灣為我們做了什麼”？，更直言美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國。



柯志恩18日接受媒體訪問表示，特朗普是一位非常以商業利益、美國利益為優先的人，可以說是把錢寫在額頭上，所以我們要對特朗普的風格有所認知，大家就直接一點。如果認為要讓美國可以保護台灣，或是台灣以後要加入任何的國際組織的話，就得與特朗普談好條件，看到底需要多少錢，把保護費明確化、明定化，這對台美之間未嘗不是一個方法。



柯志恩說，對於一個這麼直接可以把利益放在前提的人，不用講太多，所謂的民主自由共享的價值理念，反而是以非常具體的方法呈現，或許對我們來說，台美關係會更加的明確化。



對於民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤認為，大家可以觀察特朗普的副手萬斯的說法，多次發言都認為中國是美國最大的威脅。柯志恩認為，任何選舉基本上沒人在看副手如何說，總統才是最大的主軸，若特朗普與萬斯當選，副總統也一定是跟隨總統的意志，到時候萬斯挺台的做法是什麼？是要付出更多錢？還是如何？



柯志恩強調，看待特朗普未來在中美台三角關係中，利益導向到底如何，台灣應該要好好作出應對的方法，才是最大的決策。