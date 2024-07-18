智庫將再裁員　國民黨在精簡後採外包模式

國民黨發言人楊智伃。（中評社 資料照) 中評社台北7月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”日前已進行瘦身，但有媒體報導，8月起智庫將再裁員，各領域小組研究員將縮編到僅剩1人。對此，國民黨發言人楊智伃表示，為因應政治新局及推動組織創新轉型運作新模式，智庫從5月就啟動改革再造，這是兼顧組織精簡及彈性化需求，讓組織運作更有效率，會務轉型順利運作正常。



“國政基金會”今年5月份時進行人員精簡，裁減2/3人力後，有媒體報導，國民黨中央將再度宣布裁員，自8月起，國民黨智庫各領域小組研究員將縮編至僅剩下1人，未來國民黨智庫運作將採取“外包模式”，挑選重要社會議題與友藍學者合作研究。



楊智伃對此向中評社回應表示，“國政基金會”為因應政治新局，及推動組織創新轉型運作新模式，今年5月開始啟動改革再造，該案經“國政基金會”董事會決議通過，全程依勞基法與智庫同仁進行協商分階段完成；並廣邀各領域學者專家加入協同運作，目前會務轉型順利運作正常。



楊智伃強調，該案配合“立法院”八大委員會，以及結合外部相關領域的專家學者，針對民眾關心的中長期議題與即時性議題等，以專案方式，提出修立法建議或未來改革方向，以供外界參考，同時兼顧組織精簡及彈性化之需求，讓組織運作能更有效率。