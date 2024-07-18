賴士葆：“立院”朝野衝突　因賴清德一聲令下

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月18日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”賴士葆今受訪時表示，對於下個會期朝野之間的衝突，他認為情況可能會更加嚴重。他批評民進黨團衝突性高，並指責賴清德對“立法院”黨團發號施令，造成朝野之間的對立與衝突。賴士葆強調賴清德應該尋求和解，而不是持續進行鬥爭。



“立法院”第十一屆第一會期剛結束，這個會期充滿了激烈的朝野衝突和政治攻防。由於是首次的三黨均未過半，加上朝小野大導致衝突不僅在頻率上有所增加，且在激烈程度上也更為嚴重，甚至多次爆發全武行。



對此，賴士葆表示，對於下個會期朝野之間的衝突，他認為情況可能會更加嚴重。他接著補充，不用等到下個會期，八月中旬的臨時會就會有劇烈的衝突，特別是針對選罷法的修正案，這將引發很大的衝突。



賴士葆回顧自己多年來在“立法院”的經驗，表示這一屆民進黨團的衝突性格外高。他認為，主要原因是賴清德的一聲令下，“立法院”黨團對在野黨進行反守為攻。賴士葆指出，在美國前總統特朗普遭遇暗殺後，美國政界無論民主還是共和黨立刻呼籲團結以降低衝突。然而，他批評賴清德，卻在朝野衝突不斷時，選擇持續對抗在野黨，這種行為令人不屑。



賴士葆呼籲賴清德應該彎腰下來，尋求朝野之間的和解。他表示，自520上任以來的兩個月內，賴清德的所有作為都是針對在野黨的鬥爭，毫無和解的餘地。他強調，這種對抗的態度無助於台灣的團結與進步。