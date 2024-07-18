選北市長？吳思瑤：幹事長不一定要幹市長　

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月18日電（記者 黃筱筠）民進黨全代會將於21日改選黨職，派系動向將影響2026年地方選舉布局，近期傳出英系推出民進黨籍“立委”王世堅競選中常委。王世堅昨天在接受媒體人黃暐瀚專訪被問是否參選2026年台北市長？王世堅表示，“不會！”，並點名黨內適合的人選，包括民進黨籍“立委”吳思瑤、莊瑞雄，以及前“立委”高嘉瑜這三位更為合適。被點名的民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤則說，“我每天要把黨團幹事長做好，幹事長是來幹事的， 不一定要幹市長”。



吳思瑤也說，王世堅資歷、輩份是我們前輩，他謙虛了。現在就要跳到2026選戰，對她個人而言太超前部署，她每天思考的還是“立法院”運作，雖然休會了，還是要因應籌備臨時會與8月6日“憲法”法庭言詞辯論庭。



她強調，擔任黨團幹事長是把幹事長的事情做好，幹事長是來幹事的，不一定要幹市長。



民進黨21日舉行全代會改選黨職，英系推出前“立委”蘇治芬與王世堅，希望可以拿下兩席中常委，但據黨內評估，英系應該衹有一席中常委實力，除非跟其他派系換票，才可能拿到兩席常委。



另一位被點名的前“立委”高嘉瑜，也被點名參選基隆市長，但黨內認為高在基隆市並未耕耘，若基隆市長謝國樑遭到罷免成功，高嘉瑜參選基隆市長機會低。而高嘉瑜目前在美國參與台美人舉辦的夏令營。