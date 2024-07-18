藍綠委收到消滅青鳥簡訊　藍籲理性

藍委羅廷瑋受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月18日電（記者 張嘉文）“立法院”昨天休會，藍綠“立委”皆收到威脅簡訊，署名“黑鷹部隊總隊長董念台”，內容提及黑鷹部隊以消滅青鳥為己任。對此，中國國民黨籍“立委”羅廷瑋今日受訪時說，他也有收到該簡訊，應是廣發簡訊，呼籲各界支持者，各有立場要理性看待，也應該用其他方式表達支持，而不是恐嚇威脅，甚至攻擊，這是無法接受，也會造成更多誤會。



董念台接受媒體訪問承認，這些簡訊是發給全部“立委”，藍綠白都有，他特別希望賴清德能看到，之後還會發給一些社團，昨天是第一波，後續還會有。該簡訊聲稱成員是剛出獄的受刑人為主，還表示只要青鳥出入的場合必將全面包圍。



羅廷瑋今天在“立法院”受訪時也出示該簡訊強調，各界應該都要理性，不要出現過激的舉動。他提到，不管是急獨或急統，類似這樣的簡訊都有，可以看出極左、極右的言論仍在台灣社會存在。



羅廷瑋說，他個人曾收過“台獨”分子的簡訊，甚至有些不雅言論，因此希望透過每一次的事件，呼籲各方支持者理性務實，不要做任何攻擊，這是社會不希望看到的，且各個政黨應該要一起呼籲，因為大家都不希望自己的支持者或者是偏向自己的支持者，去攻擊另外一方，只會造成更多的誤會。