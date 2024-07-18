中評關注：矽谷科技領袖政治風向為何轉變？

中評社台北7月18日電（記者 俞敦平）近日美國前總統特朗普在費城遇刺，將他的聲量推上新的高點，而另一個對年底美國總統大選影響更劇動向，則的是近期矽谷知名科技領袖們展現對特朗普的支持風向，再加上科技產業縮減DEI（多元化、公平性與包容性）部門的行動。這些行動有部分可能是費城遇刺事件的後續效應，但其影響政治風向的轉變，可能不下於遇刺事件本身，也暗示了特朗普在即將到來的美國總統大選，目前正處於較有利的位置。



近日，伊隆·馬斯克（Elon Musk）、馬克·安德森（Marc Andreessen）和本·霍洛維茲（Ben Horowitz）等美國知名科技領袖展現了對特朗普的支持。傳統上，矽谷一直被視為進步思想堡壘也是民主黨死忠區。然而，這一趨勢似乎正在改變。加上最近，根據商業內幕（Business Insider）的報導微軟裁撤了其最大的DEI部門，甚至傳出除了微軟之外的科技巨頭們也採取了類似行動，被視為是為可能的特朗普政府到來做準備的戰略步驟。



矽谷改挺特朗普或許不全然是牆頭草向著順風倒，其背後有更多是關於自身事業的考量。例如馬克·安德森和本·霍洛維茲公開表示支持特朗普，認為他會放寬加密貨幣和人工智慧等領域的監管。科技創業者往往希望減少政府對創新的管束，而特朗普在他的第一個任期內，就有顯著的降低監管措施。



此外，特朗普2017年推動的《減稅與就業法案》，為企業和富裕個人提供了大量稅收減免。這一政策直接惠及矽谷的精英，使得特朗普的經濟政策對科技業界具吸引力。

