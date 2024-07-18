綠圍攻幼兒園性侵案幫柯擔責？蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月18日電（記者 張穎齊）台北市私立培諾米達信義幼兒園長之子毛畯珅2022年起涉嫌性侵女童，手機更藏有超過600部私密片，累計超過至少20名女童受害，民進黨總動員猛攻前朝舊案，追究中國國民黨籍台北市長蔣萬安。對於是否在轉移民進黨籍前桃園市長鄭文燦涉貪案？蔣萬安18日直言，大家都看在眼裡。



由於該案是發生在台灣民眾黨主席柯文哲任台北市長期間，是否在幫柯擦屁股？蔣萬安說，他就是面對問題，很希望整個機制更加的完備，避免未來任何這樣不幸的事情再次發生。



蔣萬安今早赴台北流行音樂中心文化館一樓大廳，出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會，與會的還有國民黨籍台北市議員秦慧珠、台灣民眾黨籍台北市議員陳宥丞、台北市文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲、資訊局長趙式隆、勞動局長高寶華、產發局長陳俊安、台北捷運公司董事長趙紹廉、青年局長殷瑋、公訓處長何雅娟等，主持人為DJ Dennis。



蔣萬安會前接受媒體聯訪，關於民眾黨籍前台北市長柯文哲任內發生的幼兒園性侵案，至今延燒，民進黨、“監察院”總動員猛轟蔣萬安，被認為是在轉移鄭文燦貪污案焦點。蔣萬安回應“我想大家都看在眼裡”。



媒體問，是否認為很衰、在幫柯文哲擦屁股？甚至導致蔣萬安如今的負面聲量衝到比柯文哲還高，民進黨新潮流台北市議員許淑華、簡舒培更批蔣萬安卸責推給中央？

