統派：特朗普之言是霸權主義干涉勒索

統派團體組成的兩岸和平發展論壇針對美國共和黨總統參選人特朗普的保護費談話，發表聲明。（中評社 資料照） 中評社台北7月18日電／美國共和黨總統候選人特朗普日前受訪表示，台灣應支持美國保護費。兩岸和平發展論壇18日發表聲明指出，特朗普改不了美國霸權主義的干涉本性，美國選舉不應介入法理上屬於中國內政範疇的統一問題。特朗普的言論“名為保護”實為赤裸裸的“霸權主義干涉勒索”。兩岸同胞應共同拒絕外力介入台海問題，進而把台灣戰火化的圖謀；台灣民眾應正視中國大陸和平統一政策的善意，推動兩岸間的交流與政治對話，共同維護兩岸同屬一個中國的和平發展環境。



兩岸和平發展論壇表示，特朗普的言論，真實的說明了美國統治集團藉訛詐世界以圖利自己的事例。兩岸同屬一個中國是有法理和歷史事實，因此不能把兩岸間的國家統一或維護領土主權完整的反分裂活動，視為是一種“侵略”。並且無視中國大陸從1979年以來長期堅持與實踐的和平統一政策。特朗普在美國大選中，涉及台灣問題本就是一種霸權主義的干涉行徑，而稱“要更多的保護費”，即是名為保護，實為赤裸裸的“霸權主義的干涉勒索”圖謀。



論壇指出，特朗普的這番話並非是沒有準備的“白話”，特朗普任內的前安全顧問歐布萊恩（Robert O＇Brien）日前就有“建議”，稱“台灣應考慮把防衛預算提高到GDP的5%”。顯然，美國軍工複合體與政客集團正在為其下一任期四年的軍火生意正在盤算中。美國政客和軍大商把利益建立在強銷台灣軍備，把台灣打造成台島武裝化以對抗中國大陸的棋子，甚至在準備“城鎮戰”，企圖將“台海地獄化”。因此，對美國特朗普強索更多“保護費”的說法，要與中國大陸進行軍備競賽的提法，不得不表示我們的憤怒。這完全是與民眾要求改善民生，增加社會福利保障的願望背道而馳，更是對海峽兩岸中國人、中華民族共同家園的傷害。

