特朗普主張收保護費　蔣萬安：要確保台灣權益

左起，北流執行長梁序倫、董事長黃韻玲、台北市文化局長蔡詩萍、市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月18日電（記者 張穎齊）美國共和黨“總統”參選人特朗普日前接受美媒訪問時直白表示，台灣應支付美國保護費。9月將訪美的中國國民黨籍台北市長蔣萬安18日表示，希望“中央政府”能夠積極與美方維持穩固的關係及溝通，最重要是確保台灣的權益。



蔣萬安今早赴台北流行音樂中心文化館一樓大廳，出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會，與會的還有國民黨籍台北市議員秦慧珠、台灣民眾黨籍台北市議員陳宥丞、台北市文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲、執行長梁序倫、資訊局長趙式隆、勞動局長高寶華、產發局長陳俊安、台北捷運公司董事長趙紹廉、青年局長殷瑋、公訓處長何雅娟等。



蔣萬安會前接受媒體聯訪，記者詢問蔣萬安9月將訪美，如何看特朗普主張應向台灣收保護費？蔣萬安回應，他很希望“中央政府”能夠持續積極地和美方維持穩固的關係以及溝通，最重要是要確保台灣的權益，以及整體區域和平穩定的發展。



記者問，國民黨籍台中市長盧秀燕也將在22日訪美，被認為是布局2028。蔣萬安說，盧秀燕即將要赴美訪問，盧過去在“立法院”擔任“立委”有非常長的一段時間，在“國會”外交上面也非常有經驗，之前她訪問新加坡也有豐富的成果，所以他相信，這一趟率團赴美訪問，一定是會非常的成功，在這邊也先預祝盧市長訪美行程一切順利圓滿。



蔣萬安隨後出席記者會活動，並與眾人互動寒暄合影。