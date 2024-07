特朗普保護費說　沈富雄：卓榮泰等一派奴性

沈富雄。(中評社 資料照) 中評社台北7月18日電/針對美國共和黨總統參選人特朗普表達台灣應付美國保護費的看法,前“立委”沈富雄今天表示,特朗普之心,世人皆知,恬不知恥,以利為先,台灣官方以卓榮泰為代表的回應,顯得唯唯諾諾,一派屈從的奴性,民間反應除了憂心還是憂心,令人失望。



特朗普6月25日接受《彭博商業週刊》專訪時說,他非常瞭解台灣,“台灣拿走了我們將近100%的晶片生意”,台灣非常富有,“我認為台灣應該付保護費給美國(I think Taiwan should pay us for defense)”。



對於特朗普的說法,沈富雄18日在臉書發文質疑,到底是美國保護台灣?還是台灣保護美國?



沈富雄表示,美國政壇惡棍在驚魂甫定後,隨即露出大奸商的嘴臉,垂涎台灣的晶片產業,更開口要台灣多付保護費,台灣官方以卓榮泰為代表的回應,顯得唯唯諾諾,一派屈從的奴性,民間反應則除憂心還是憂心,令人失望。



沈富雄以三種情境提出分析,情境一:現狀是台灣身處第一島鏈最近中國的突出點,沒有我們,美國在西太平洋的軍費將增加很多,沒有台灣的晶片產業鏈,美國將進入經濟大蕭條(特朗普副手范斯(J.D. Vance)說的),一加一減,美、台同站一邊,究竟誰獲益較多?特朗普的商業頭腦清楚得很,不要小難不死,就漫天開價,台灣一點都不虧欠美國。美、中鬥而不破,台灣居功甚偉。