特朗普保護費說　沈富雄：卓榮泰等一派奴性

沈富雄。（中評社 資料照) 中評社台北7月18日電／針對美國共和黨總統參選人特朗普表達台灣應付美國保護費的看法，前“立委”沈富雄今天表示，特朗普之心，世人皆知，恬不知恥，以利為先，台灣官方以卓榮泰為代表的回應，顯得唯唯諾諾，一派屈從的奴性，民間反應除了憂心還是憂心，令人失望。



特朗普6月25日接受《彭博商業週刊》專訪時說，他非常瞭解台灣，“台灣拿走了我們將近100%的晶片生意”，台灣非常富有，“我認為台灣應該付保護費給美國（I think Taiwan should pay us for defense）”。



對於特朗普的說法，沈富雄18日在臉書發文質疑，到底是美國保護台灣？還是台灣保護美國？



沈富雄表示，美國政壇惡棍在驚魂甫定後，隨即露出大奸商的嘴臉，垂涎台灣的晶片產業，更開口要台灣多付保護費，台灣官方以卓榮泰為代表的回應，顯得唯唯諾諾，一派屈從的奴性，民間反應則除憂心還是憂心，令人失望。



沈富雄以三種情境提出分析，情境一：現狀是台灣身處第一島鏈最近中國的突出點，沒有我們，美國在西太平洋的軍費將增加很多，沒有台灣的晶片產業鏈，美國將進入經濟大蕭條（特朗普副手范斯（J.D. Vance）說的），一加一減，美、台同站一邊，究竟誰獲益較多？特朗普的商業頭腦清楚得很，不要小難不死，就漫天開價，台灣一點都不虧欠美國。美、中鬥而不破，台灣居功甚偉。