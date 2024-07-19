牛煦庭：特朗普若當選美中怎談判？台角色？

藍委牛煦庭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月19日電（記者 張嘉文）美國共和黨“總統”參選人特朗普日前接受美媒訪問時直白表示，美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國。中國國民黨籍“立委”牛煦庭向中評社表示，對台灣來說最被動的是，特朗普一旦上任處理台灣問題時，如用很強的個人主義跟單邊主義風格，那會如何和中國談判？過程中，台灣的角色會是什麼？



牛煦庭現年34歲，政治大學外交學系學士、倫敦政經學院（LSE）國際政治經濟學碩士。曾任中國國民黨桃園市黨部執行長、發言人，桃園市議員。



藍委牛煦庭說，台灣會是美中之間很重要的槓桿嗎？還是隨時可以被交換的籌碼？目前看來都是由特朗普的個人認知來決定，這才是台灣接下來最大的挑戰。也就是在中美談判過程中，台灣有可利用價值，那麼可能不用交保護費；反之，若無利用價值，則有被放棄的風險。



另外真正的危機，牛煦庭認為，也不是來自於軍購預算高低，而是在於晶片產業會不會被打死，會不會被美國逼著外移或甚至被殲滅，這才是危險的事。因當台灣的不可替代性流失了，那美國把台灣賣掉就是分鐘的事，這才是真正的“國安”危機。



美國共和黨總統候選人特朗普挑戰白宮大位聲勢暴漲，對台態度也引發外界關注。彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook）日前專訪特朗普，談及台灣議題時，特朗普直言，台灣拿走了美國所有晶片生意，要美國提供保護，台灣應該付錢。



牛煦庭接受訪問時表示，特朗普是商人出身，口號、行銷本就是其專長，轉型民粹政治領袖，選情目前看好。若再任美國總統，對於全世界來說都是很大的變數。而民粹政治領袖的特性就是不確定性，不受傳統建制的規範和制約。從台美關係的角度出發，變數更多。