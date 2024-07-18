綠拒撤觀光禁團令　秦慧珠：給台階還不下

國民黨籍台北市議員秦慧珠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月18日電（記者 張穎齊）針對兩岸觀光，中國國民黨籍台北市議員秦慧珠接受中評社訪問分析，兩岸旅遊開放是大勢所趨，“交通部”觀光署瞭解業界處境也希望開放衝業績，卻被“賴政府”“國安”單位綁架，祭出禁團令、橙色警示，政治黑手影響生計，“立法院”決議給了賴清德台階還不下，有意義嗎？



“立法院”日前表決通過要求官方解除赴大陸觀光禁團令決議，但從“行政院長”卓榮泰到“交通部”、陸委會迄今未表態要執行。



秦慧珠表示，兩岸旅遊開放是大勢所趨，大家都愛看好山好水，台灣人更有定期旅遊習慣，大陸各省分都是台灣人這些年來的旅遊首選，除了日本外，去大陸的旅客最多，歐美還太遠。另外台灣的年長者喜歡去周邊國家、無法搭乘長途飛機及負擔較高的費用，因此台灣從以前到現在，都集中大陸市場旅遊，大陸是重中之重。



秦慧珠說，但現在“賴政府”政治黑手，卻伸入人民生活習慣中，攔截旅遊又從中作梗，非常不應該，全世界對旅遊都是自由開放，唯獨台灣人被限制去大陸旅遊的自由度，真的是笑話，硬生生將休閒生活砍掉，用莫須有的禁團令，對大陸採取不友善態度，這是無法被台灣人所接受的，這樣專制的政府，終究是扛不住人民給的壓力。



秦慧珠指出，旅遊對台灣的產業發展很重要，台灣旅遊人口非常多，因疫情慘兮兮，現在該復甦了，政府又不讓產業發展，扼殺旅遊產業生計，專制霸道到連人民的一口飯都要奪走，讓成熟的旅遊產業市場，慘遭切割、破碎。