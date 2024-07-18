合體盧秀燕　許淑華：看好訪美發展性

南投縣長許淑華率縣府團隊與台中市長盧秀燕及市府團隊午宴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月18日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天率南投縣府及鄉鎮市績優村里長赴台中市交流考察，並與同黨籍的台中市長盧秀燕午宴交流。對於盧秀燕將於22日訪美，外界有諸多聯想，許淑華表示，以盧市長的性格，一定是以市政為優先，但她個人很看好發展性，期待盧訪美替國民黨加分、替中台灣增加能見度，“萬事做好準備，就能因應未來整體的趨勢需求”。



南投縣政府18日辦理“南投各鄉鎮市民代表及村里長考察交流暨績優民政人員表揚”活動，許淑華率縣府團隊鄉鎮市民代表、村里長赴台中市考察垃圾焚化爐等環保設施，借鏡用以南投縣自建焚化爐。中午與台中市長盧秀燕及市府團隊午宴。



許淑華首先抵達現場，先頒獎表揚績優民政人員，並對盧秀燕22日至31日赴美西訪問一事接受媒體聯訪。



許淑華表示，2024大選才剛選完，大家已經在熱烈討論就是在2028大選的可能人選，盧秀燕市長確實是國民黨內很多人有高度期待的對象，無論是在台中市長的整體施政表現，還有深植人心的“媽媽市長”溫暖印象，以及在黨內的人和等各種條件，確實是備受看好的人選。



許淑華說，當然以盧秀燕的性格而言，當務之急一定是以市政為優先。這次要到美國訪問，也是以城市外交為出發點，只是訪問美國還是會讓人有一些聯想，是否與展望未來有關，她個人是看好盧秀燕的發展性，“萬事做好準備，可以因應未來整體趨勢的需求”，這也是黨內許多人所樂見的。