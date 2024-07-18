涉圖利遭起訴　楊文科：不知檢方說2.5億哪來

楊文科接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科17日因涉嫌圖利建商遭新竹地檢署起訴，他今日到新竹縣湖口鄉視察工程時強調，所有過程都依據法律規定，絕對沒有任何徇私或舞弊的情形發生，他也不知道檢方所謂新台幣2.5億元的圖利金額是怎麼算出來的？希望法院能儘快還他清白。



楊文科今日到湖口高中新建校舍視察工程進度，除了湖口鄉選出的民進黨籍新竹縣議員何建樺、國民黨吳菊花、勞動黨羅美文外，包括國民黨籍竹北市選出的陳凱榮、關西鎮的徐瑜新、五峰鄉的張益生都特別到場為楊送暖打氣。



楊文科看來心情未受影響，仍然彬彬有禮、笑臉迎人。會後接受媒體聯訪時表示，對豐采520這個事件，從開始塌陷到現在為止，在過程之中都依據法律規定，用很嚴格的方式來辦理，都是以會不會影響公共工程安全之虞的狀況下來考慮。



楊文科強調，到目前為止縣府還是沒有准予它復工，他更不會有任何所謂的施壓，因為所有專業都是由工務處的專業主管們來做的決定，這也是縣府分層負責表的規定，縣府同仁也都依據規定來辦理，絕對沒有任何徇私或舞弊的情形發生。



媒體詢問，對檢方指控楊文科涉嫌圖利建商2.5億元的看法？楊說，他也不知道檢方所謂新台幣2.5億元的圖利金額是怎麼算出來的？希望法院能儘快還他清白。



事實上，昨日深夜，楊文科就透過新聞處在媒體群組發布澄清指出，檢方所提不法所得2.5億元，為建商因違背建築成規獲取之1.7億元，為豐邑建設偷工減料之金額，餘6千多萬元則是認定因為曾經復工所得之利益推估，事實上涉案建設公司，現仍被縣府勒令停工，部分媒體將此不法利得都推給楊文科，希望“誤刊媒體”給予必要澄清及報導。



而楊文科在今日上午10點多視察工程前，也在臉書發文表示，“讓人遺憾的是，檢方所提的沒收建商2.5億元不法所得，部分媒體、名嘴竟將這些不法利得通通加罪於我，不得不讓人聯想是存心模糊焦點、混淆視聽。”楊說，“經過漫長一夜，我收到眾多支持者給予我鼓勵，更不斷強調相信我的清白，謝謝各位鄉親，在這艱難時刻，你們的每一句加油打氣，都彌足珍貴。”

