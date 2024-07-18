台中南投城市交流　盧秀燕、許淑華互相拉抬

南投縣長許淑華率團赴台中市考察，台中市長盧秀燕親自接待，兩人惺惺相惜。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月18日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天率團赴台中市考察，同黨籍台中市長盧秀燕親自接待，並設午宴交流，兩人惺惺相惜。許淑華向媒體表示，看好盧秀燕未來發展性，並一一介紹南投縣鄉鎮市民代表、村里長給盧認識。盧秀燕則稱讚許淑華為明日之星，並稱還有“6年半”的縣長任期，言下之意，相信許2026縣長選舉會連任成功！



南投縣政府18日辦理“南投各鄉鎮市民代表及村里長考察交流暨績優民政人員表揚”活動，許淑華率縣府團隊鄉鎮市民代表、村里長赴台中市考察垃圾焚化爐等環保設施，借鏡用以南投縣自建焚化爐。中午與台中市長盧秀燕及市府團隊午宴。



盧秀燕率副市長鄭照新、市府副秘書長林育鴻、數位治理局長林谷隆、環保局長陳宏益、民政局長吳世瑋、秘書處長謝佳蓁等人接待，誠意十足。



盧秀燕到場，許淑華立即起身迎接，一一介紹南投縣各鄉鎮市長、代表、村里長給盧認識，現場響起一陣歡呼聲，還有人高喊盧秀燕加油！彷彿選舉造勢場合。



盧秀燕、許淑華相互拉抬，盧秀燕致詞，稱許淑華才就任縣長一年就獲得高民調表現，雜誌評比五星縣長，是未來明日之星，她跟許淑華是好姐妹，她很看好這位妹妹的發展，很有大將之風。去年颱風重創南投，第一時間就與中部縣市長聯繫，請求人力、物力協助，很快就盤點所需物資，提出具體需求，是很盡責的縣長。



盧秀燕說，許淑華施政好，受到民眾肯定，未來還有6年半的縣長任期，也就是2026年肯定會連任成功，還請大家多支持，她也會當許淑華的後盾，台中、南投共榮共好！



許淑華則看好盧秀燕未來發展性，期待盧秀燕接下來訪問美國，能替國民黨加分、替中台灣增加能見度，更稱盧秀燕是黨內許多人樂見的人選。