軍費提高到GDP5%？台官方：依需求

“行政院”發言人陳世凱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月18日電（記者 鄭羿菲）特朗普執政時代的美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）17日稱，台灣應考慮將“國防”支出增加到GDP的5%。“行政院”發言人陳世凱18日表示，未來會依照具體的“國防”需求，提出務實規劃，持續強化“國防”的力量，加強與民主國家的合作，持續站在民主聯盟的一方，共同維護區域和平穩定。



至於外媒報導，美國考慮再度“收緊”對中國大陸先進半導體技術出口的限制，中美科技戰醞釀升溫，導致美國晶片股狂瀉，台積電股價重挫。陳世凱說，目前台灣經濟基本面非常良好，股市也沒有特別不理性的波動，台灣美國商會發布的2024年經濟景氣調查中，也有高達81%的美商對未來台灣一年的經濟發展非常有信心。政府對各種狀況都會嚴密注意，也會做出相對因應。



“行政院”18日召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持，“教育部次長”張廖萬堅、“衛福部次長”周志浩、“文化部次長”王時思出席。



對於特朗普闡述台灣搶走美國的晶片產業的言論，“行政院秘書長”龔明鑫表示，“行政院”經濟發展委員會今天召開首度會議，但並未談到半導體議題，大約在下次會議、9月會談到半導體的發展，尤其是下個世代的技術發展。



陳世凱則強調，對於選舉的言論，我們不評論。有關企業界憂心引發關稅與通膨效應，也沒有評論，因為都是臆測性質的。



媒體問及歐布萊恩建議台灣“國防”預算增加到GDP的5%，陳世凱說，各方面的建議我們都有留意並關注。“行政院長”卓榮泰昨天也有談到，台灣已經穩定的加強“國防”預算，也恢復義務役的役期，並努力強化社會韌性，這都在向世界證明台灣有守護自我的決心。針對“國防”預算的問題，未來會依照具體的“國防”需求，提出務實規劃，我們會持續強化“國防”的力量，加強與民主國家的合作，持續站在民主聯盟的一方，共同維護區域和平穩定。