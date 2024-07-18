北中南罷免團體串聯　鋪陳罷免綠委黃捷

前罷免陳柏惟領銜人楊文元（左起）、前罷捷發言人徐尚賢、罷免于北辰發起人游智彬、反兵役延長公投領銜人季節出席說明會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月18日電（記者 蔣繼平）“國會”改革造成藍綠激烈對抗，明年2月將掀罷免“立委”潮。民進黨籍“立委”黃捷被藍營點名為瞄準目標，3年前曾連署罷免黃捷但未通過的罷捷團體，今天召開北中南罷免團體串聯說明會，徵詢高雄第六選區選民意見，公評黃捷表現到底適不適任，鋪陳罷免議題。



前罷捷發言人徐尚賢18日在鳳山區中山西路上的服務處舉辦“公評民進黨黃捷不適任“立委”職位暨徵詢高六選民，北中南串聯說明會”，邀請罷免于北辰發起人游智彬、前罷免陳柏惟領銜人楊文元、反兵役延長公投領銜人季節到場出席。



高雄2020年罷韓後興起一股罷免綠營議員浪潮，當時鳳山選區無黨籍議員黃捷是唯一成案的罷免案，隔年2月投票結果，同意票5萬5261票，不同意票6萬5391票，由於有效同意票數未達鳳山區選舉人總數四分之一以上，且不同意票數大於同意票數，罷免失敗。



黃捷去年加入民進黨獲提名並當選高雄市第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區），新科“立委”表現在“立院”第一會期期間表現受到關注，但本月8日就因撬門鎖闖內政委員會，“立院”展開調查外，監視器錄影影片公布後也受到熱議。



徐尚賢在會中指出，黃捷身為高雄第六選區新科“立委”，本應善盡職責監督政府、以身作則，但在“立法院”譁眾取寵當小丑，荒腔走板說謊、當賊，還半夜破壞、撬開“立法院”門鎖，因此決定邀請各界進行公評。

