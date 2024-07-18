下周若判有罪就請辭？高虹安：空穴來風

高虹安今日出席新竹市府首次舉辦的“2024竹塹盃電競大賽”宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科17日因涉嫌圖利建商遭新竹地檢署起訴，台灣民眾黨籍新竹市長高虹安擔任“立委”期間涉嫌詐領助理費案也將在下周三7月24日宣判。對於外傳若下周被判有罪就將辭職投入補選，高今日出席活動受訪時表示，這些都是空穴來風的謠言，她相信所有市府團隊和市民朋友們都很清楚，在這段時間裡，市政運作仍一切如常。



高虹安今日出席新竹市府首次舉辦的“2024竹塹盃電競大賽”宣傳記者會，包括國民黨籍新竹市議員吳旭豐、無黨籍新竹市議員鄭慶欽和民眾黨籍新竹市議員李國璋與多位里長都到場出席宣傳活動。



針對楊文科昨日因涉嫌圖利遭起訴，高虹安會後接受媒體聯訪時指出，她尊重新竹縣政府及楊文科縣長的回應，對於司法來說都是希望毋枉毋縱，如果有相關證據，相信楊縣長會在司法程序中向法官說明清楚。



媒體詢問，高虹安官司下周就要宣判，是否會擔心？高說，目前所有市政活動都還有行程，一切如常進行，因為活動和行程才是她身為一個市長最重要的事情。



高虹安強調，最近有很多不實的謠言，包括她會辭職、投入補選，或者是會交棒給誰，她認為這都是空穴來風的謠言。對於這些謠言，她其實不想多做回應，因為這些都是某些特定人士為了個人發展或職業規劃而散布的消息。



高虹安表示，她相信所有市府團隊和市民朋友們都很清楚，在這段時間裡，市政運作一切如常。她唯一的老闆就是新竹市民，最大的責任是對市府和市民朋友們負責，因為是他們投票支持，選她出來擔任市長。因此，她現在最重要的工作就是繼續把市政做好，確保所有市政行程和活動如常進行。