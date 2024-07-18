丟棄3隻小貓在店門口　新北動保處重罰9萬

汐止區某寵物用品賣場門口日前被棄置3隻小貓，圖為其中2隻。（新北市動保處提供） 行為人將貓隻置入箱籠棄置賣場門口。（新北市動保處提供） 中評社台北7月18日電／新北市動保處於近期接獲汐止區某寵物用品賣場通報，門口遭人棄置3隻小貓。經查閱賣場監視器畫面，發現早上6點許遭不明人士頭戴安全帽、手提箱籠，從附近花台步行至賣場門口，接著將箱籠棄置於門口後離去，動保處依法對棄養行為，開罰新台幣9萬元罰鍰、沒入飼主之動物，並列為禁止飼養黑名單。



動保處指出，新北市汐止區一間寵物用品賣場的員工早上來開門，發現門口被人丟貓，查閱監視器發現是一名人士上午6點20分左右頭戴安全帽步行前來，將箱籠棄置於門口後離去。動保處獲報後請汐止分局追查，發現當事人於案發當天駕車停放於賣場附近路旁，為掩人耳目戴上安全帽徒步棄貓。當事人供稱小貓是山區流浪貓，因為家人反對飼養，所以想送去賣場供人認養，但時間太早就直接將小貓箱籠放在門口。



動保處說，當事人無法提供拾獲小貓確切事證，也有實際照養過小貓，因此動保處依照事實行為準則依法辦理，依“動物保護法”第5條第3項、第29條第1項第1款與市府處理違反動物保護法事件裁罰基準依據棄養隻數開罰，共計裁罰9萬元罰鍰，同時沒收動物，並將行為人列為禁止飼養黑名單。此案小貓已經被安置。