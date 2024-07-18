黃健群：台商續留陸　看好完整供應鏈及減稅

工業總會大陸處長黃健群。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月18日電（記者 張穎齊）海基會18日邀請工業總會大陸處長黃健群以“兩岸經貿關係新情勢及未來展望”為題演講。黃健群表示，台商未來動向會有3種類型，包括轉移產能、就地轉型、退場撤出，而考慮續留大陸的台商並增加投資，是因大陸有完整的產業供應鏈、商機，還有大陸對台減稅降費是最大助益。



黃健群，工業總會大陸處長，政治大學東亞研究所博士，研究全球產業趨勢、兩岸經貿、國際政經情勢。今日受海基會邀請來演講2小時，現場不少媒體、海基會人員到場聆聽。



黃健群表示，大陸台商未來動向3種類型：轉移產能、就地轉型、退場撤出，隨著大陸本土企業競爭，製造業更多選擇轉移產能，轉到東南亞等地，中小企業則就地轉型、以拖待變。也有許多台商認為大陸環保法規日益嚴格，勞動力不僅欠缺，薪資成本高升。



黃健群說，不過考慮續留大陸的台商，並增加投資原因，是有內需市場潛力，大陸有完整的產業供應鏈與新興產業商機，是廠商投資布局考量重點，大陸對台措施減稅降費，是台商認為助益最大政策，另外還有外商投資法開放市場、智慧財產保護等。



黃健群說，不同產業有不同規模，大陸台商的選擇都不同，不單單是因中美貿易戰、通貨膨脹就收一收，有非常複雜狀況，很多台商也擴大投資。甚至有趣的是，他看到大陸電動車比亞迪，還有台灣的ASUS、HTC機殼。



他也提到，8成台商2011年選擇在陸投資，但自從2016年政策改變後，如今台商投資大陸剩3成多，2016年是因太陽花學運、反服貿影響，台灣不歡迎大陸企業。可是台商在大陸投資超過30年，響應政府回來投資，居然被認為是陸資。而台灣企業在大陸投資獲利再下降，兩岸貿易依存度下降中，兩岸貿易呈現投資變冷。台灣原本經濟是有三大依賴：太依賴出口、資通訊、大陸。