劉必榮：特朗普或與中國談交易　犧牲台灣

台灣東吳大學政治學系教授劉必榮。（中評社 資料照） 中評社台北7月19日電（記者 鄭羿菲）美國共和黨總統候選人、前總統特朗普因槍擊案聲勢暴漲，當選機率大幅提升。台灣東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問表示，若特朗普上台，中美關係依然會緊繃，但將集中在經貿、關稅、科技戰等領域，軍事領域上不見得會緊繃，特朗普會重新思考是否繼續與日韓菲合作圍堵中國。中美關係緊繃，不見得美國就會保障台灣安全。



不過，劉必榮也強調，特朗普比較沒有傳統外交的一些原則，因此很難預測。他可能與中國談交易，台灣得擔心是不是我們的什麼東西被犧牲掉。



劉必榮說，台灣除了在安全層面可能得花更多經費外，在經貿層面恐怕也會有影響，有報導指過去特朗普提名的前美國貿易代表賴海澤（Robert Lighthizer）對台灣政府的油電補貼有意見，是不是代表電價會上漲？若電價上漲，前陣子說要在台設廠的高科技尖端大廠還會來嗎？



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮告訴中評社，若特朗普與抗中意識形態強烈的俄亥俄州參議員萬斯（J.D. Vance）當選，中美台關係的變化可能蠻大的，可預見美國對中國的對抗與競爭將持續緊繃，美國總統拜登與特朗普都只是方法上不同，結論都相同，但也不見得美國因此就會保障台灣的安全，特朗普不可能為台灣付出與犧牲，特朗普6月25日接受美媒訪問的“保護費”說法已很明顯。



劉必榮說，特朗普過去執政走的是民族主義、孤立主義，不願意承擔更多國際責任，在“美國優先”路線下，未來美國與北約的關係，與日、韓、歐盟國家等盟國關係都會有影響。例如，特朗普很反對援助烏克蘭，特朗普當選後，俄烏戰爭的情勢恐怕會有所變化。



劉必榮認為，特朗普在美國經濟上的路線，是要讓美國人過上更好的日子，認為全球化只獨厚中國，美國並沒有在全球化中得到什麼實質上的好處，因此中美關係的緊繃，將會集中在經貿、關稅、科技戰等領域，但在軍事領域上不見得會緊繃。特朗普會重新思考是否繼續與日韓菲合作圍堵中國，特朗普心中對美國與盟國的關係，會與拜登的國際主義路線、對中全方位對抗的路線不太一樣。