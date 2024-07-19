中評關注：朝野鬥爭 民進黨已被逼到牆角

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北7月19日電（記者 楊騰凱）本屆“立法院”第一會期落幕，過程藍白聯手修法賦予“立委”調查權、聽證權，並且表決通過決議，要求撤除赴陸觀光禁團令，雖然執政的民進黨無意遵守，表面上在野黨無可奈何，但換個角度來看，中國國民黨“立法院”黨團的工具箱裡面很還有招，其實被逼到角落的反而是民進黨。



2024大選雖然繼續由民進黨執政，卻已失去“立法院”絕對多數，政治環境已經有了很大的改變。目前“立院”，國民黨52席，民進黨51席，台灣民眾黨8席，無黨2席。國民黨在與民眾黨、無黨友軍合作下，表決大戰無往不利，就算敏感議題民眾黨不便與國民黨站在一起，白營只要不表態，藍憑自身席次優勢也能贏過綠。



民進黨雖掌行政大權，但行政機關仍需依法行政，且預算案生殺大權也掌握在“立院”，在野藍白只要聯手修法，或以預算為籌碼，都可以對民進黨政府形成箝製作用。此次“立院”改革相關修法，賦予“立委”調查權、聽證權，整個過程就是本屆“立院”朝野攻防的典型案例。



面對藍白大軍聯手修法，綠營事實上一點辦法都沒有，在委員會審查期間，綠委提了40次散會動議都被擋下，最後院會表決過程中，藍白更是一路碾壓到底，就算綠營改走暴力杯葛路線，但面對本屆年輕力壯、身形彪悍的藍委，也不見得佔便宜。

