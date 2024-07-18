介文汲：特朗普現實主義　經濟戰取代新冷戰

介文汲。（截自“中天新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北7月18日電／美國前總統特朗普與39歲的俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）搭檔，近日正式接受共和黨提名將參選2024美國總統大選；特朗普遇刺大難不死，讓選情看好度爆增。台前駐紐西蘭代表介文汲分析表示，特朗普、范斯都是現實主義者，都實行孤立主義，搭檔上台之後，世界會慢慢走向和平，美國會停止新冷戰，改打經濟戰。



介文汲17日在中天政論節目中表示，特朗普和范斯就是孤立主義的組合，特朗普應該只會做4年，但會將自己的政策交給范斯繼承，他們兩人在內政、外交尤其是對外政策上，想法極為接近，范斯被特朗普高度信任，甚至可以說是靈魂伴侶，對於美國在國際社會上扮演的角色、治國理念和價值觀都特朗普高度相似，且這兩人都是現實主義者，沒有一點理想色彩。



根據《中時新聞網》報導，介文汲指出，范斯從高中畢業就去當兵，之後又拿到耶魯大學法律博士學位，對美國在國際社會扮演的角色有很直接的體悟，經歷過戰爭就會懷疑為甚麼美國人要為別的國家而戰；不過范斯對於特朗普的選票、募款，都沒有太大的幫助。



介文汲也提到，共和黨最新的政綱指出，美國是要建立防禦性的鐵穹政策，不是進攻性的防禦措施，特朗普也表態要防止第三次世界大戰，讓中東、歐洲重現和平。特朗普和范斯搭檔上台之後，世界會慢慢走向和平，軍事資源的大量浪費、美國無止盡搞新冷戰的作為，會戛然而止，回過頭來就是經濟競爭，但特朗普想像美國經濟很強，可以制裁中國，這個想法可能過於樂觀，美國是否有這個實力還要打上問號。