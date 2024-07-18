趙少康：早就付保護費　賴一句不吭繼續跪舔

趙少康痛批，特朗普對台灣不友善又錯誤的言論，賴清德到現在一句話都不吭。（趙少康臉書） 中評社台北7月18日電／美國共和黨總統參選人特朗普日前接受美媒訪問時批評，台灣偷走了美國100%晶片產業，台灣非常有錢，若台灣要美國提供保護，應該付保護費等。中國廣播公司前董事長趙少康18日痛批，面對美國政要對台灣不友善又錯誤的言論，賴清德到現在一句話都不吭，難道要繼續跪舔？



趙少康18日在臉書表示，特朗普要台灣支付保護費的受訪內容曝光，台股連續兩天大跌，台積電成為最大苦主。特朗普的說法充滿矛盾，簡直亂講一通，面對美國政要對台灣不友善又錯誤的言論，賴清德到現在一句話都不吭，難道要繼續跪舔？



趙少康指出，台灣每年花這麼多錢向美國買武器，早就一直在付保護費，現在的問題是錢都付了，還等不到武器交貨，就算交貨，也不見得是台灣需要或者最好的武器。



趙少康質疑，特朗普一面說保護遠在地球9500英哩另一端的小島有實質困難。一面主張台灣很有錢，應該付美國保護費。既然他覺得台灣很難保護，或不想認真保護台灣，怎麼還好意思開口收保護費？如果付了保護費，真的可以確保台灣的長治久安，該付也就付了。問題是，如果付了保護費，打起仗，美國還是不來，甚至跑得更遠，根本護不了台灣，台灣就只是一隻被宰的肥羊。



趙少康強調，至於特朗普說台灣“偷走”美國的晶片事業，更是完全民粹的說法。晶圓代工高耗水、高耗電，又有汙染，當年是美國自己不做，才轉到日本，之後又被台積電超越，才打造台灣強大的晶片產業鏈。真相是，如果沒有台灣強大的晶圓製造能力，怎麼能撐起美國的Tesla跟iPhone生產？



趙少康提醒，特朗普就是個商人，腦中衹有投資報酬率，他是美國前總統，現在是總統候選人，以美國利益為優先可以理解。但是賴清德是“中華民國總統”，面對強權誤導全世界的言論，要不要發動青鳥出征？還是選擇繼續當美國小弟？