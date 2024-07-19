外觀竟似旭日旗　游智彬怒批羞辱台灣人

屏東市西市場改建完工盛大舉辦開幕，但建築外觀引起熱議。（中評社 資料照） 中評社高雄7月19日電（記者 蔣繼平）屏東縣長期由綠營執政，新改建完工開幕的屏東西市場建築外觀卻疑似出現日本旭日旗符號，引發熱議。新黨副秘書長游智彬接受中評社訪問表示，賴清德做法親日，日本情節之重，產生官員上行下效的結果，但別忘了，日本殖民台灣初期就有40萬人遭屠殺，旭日旗代表日本軍國主義，民進黨政府這種做法，是對2300萬台灣同胞最大的羞辱。



游智彬，淡江大學中國大陸研究所碩士、廈門大學金融學博士，曾任杭州台商協會理事。現任新黨副秘書長、桃園市政府顧問、中華青年發展聯合會副理事長。目前正發起“罷免無黨籍桃園市議員于北辰”的連署行動。



屏東市剛改建完工的“屏東西市場”16日盛大開幕，不過外牆設計意象，竟與日本旭日旗相似，引起熱議。負責設計的屏東縣政府城鄉發展處則一再強調該意象是“溫暖的太陽，熱情的屏東”。



游智彬認為，這是上行下效的問題，因為賴清德親日，甚至日本前首相安倍晉三遇刺身亡時，賴還以家屬親友身分赴日弔唁，可見賴清德日本情節如此之重。因此，想要巴結賴的百官勢必揣摩上意來迎合，才會讓這棟屏東首座具有室內空調的屏東西市場，外觀居然用日本軍國主義的旭日旗來作為設計意象。



游智彬批評，屏東縣長期由綠營執政，賴清德親日的做法，加上前屏東縣長、現任“總統府”秘書長的潘孟安，再接棒給屏東縣長周春米，前後任綠營縣長主導下的屏東縣，變成過去台灣在日本殖民下，產生一種自我壓縮、自我殖民的心理作用，民進黨整體集體瀰漫在被殖民的後創傷時期氛圍。

