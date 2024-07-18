2024大選政治獻金曝光　賴清德5億居冠

2024大選政治獻金曝光，賴清德新台幣5億多元居冠。（中評社 資料照） 中評社台北7月18日電／“監察院”政治獻金查閱平台18日公布2024“總統”、“立委”大選政治獻金。三位“總統”候選人的支出部分，民進黨籍候選人賴清德申報新台幣5億多元，台灣民眾黨籍柯文哲3億4千多萬元，中國國民黨籍侯友宜僅1億9千多萬元。其中柯文哲的結餘破6千萬，為三黨候選人中最多。



2024大選藍綠白3組候選人中，民進黨賴蕭配收入與支出金額皆最多，民眾黨柯盈配則是結餘最多的候選人，國民黨侯康配則在各項金額上幾乎都是3組候選人中最少。



根據該平台公布數據顯示：



民進黨賴蕭配：收入5億1484萬4723元、支出5億715萬6685元，結餘768萬8038元。

民眾黨柯盈配：收入4億697萬4802元、支出3億4663萬1953元，結餘6034萬2849元。

國民黨侯康配：收入2億158萬7882元、支出1億9542萬9000元，結餘615萬8882元。



民眾黨柯盈配的“個人捐贈收入”項目高達3.42億元、匿名捐贈收入也有4664萬元，兩者皆是3組候選人中最高。



至於民進黨賴蕭配則獲得3組人馬中最多的“營利事業捐贈收入”，金額達1.67億元。政黨捐贈收入方面，柯盈配是唯一沒有獲得所屬政黨捐贈的候選人，賴蕭配則得到民進黨捐贈近2500萬，侯康配也獲國民黨捐贈2千萬。



支出方面，3組候選人的宣傳費用皆超過億元，分別為賴蕭配3.17億、柯盈配2.21億及侯康配1.12億。賴蕭配另外在集會支出約6775萬元，比柯盈配的1118萬與侯康配的1775萬多出不少。

