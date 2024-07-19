黃健群：ECFA有利台產業談就有恢複契機

工業總會大陸處長黃健群接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月19日電（記者 張穎齊）針對“海峽兩岸經濟合作框架協議”（ECFA）早收清單部分項目稅率生變，台灣工業總會大陸處長黃健群向中評社表示，ECFA仍有利兩岸相關產業，因520新政府上台，ECFA是大陸的一個手段，要台灣來談，仍有恢複的契機，因此架構還沒斷，只是拿掉部分項目。



黃健群，工業總會大陸處長，政治大學東亞研究所博士，研究全球產業趨勢、兩岸經貿、國際政經情勢。



黃健群表示，台灣傳統產業在等ECFA的複蘇，大陸也在等，大陸很大，進口上來說是沒問題，只是有政治因素，應不至於想全部斷掉，仍有立基點存在，他認為還是有可能恢複項目、進行動態調整。



黃建群向中評社說，若台灣與大陸談，ECFA項目會有恢複的契機，比較麻煩是若大陸將ECFA整個架構都斷掉，但目前因520新政府上台，第二波拿掉134項涉及石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等產品關稅減讓。不過賴政府執政頂多4年或8年，陸方應也有考量到。



黃健群也提到，其實大陸自2008年以來，對於台灣的傳統產業需求度是有下降，兩岸未來經貿結構、貿易管制及壁壘會愈來愈加強，經貿制度若斷鏈，將不如期待，在管制加強之下，大陸又擴大、強化進口的替代政策，台商要進入大陸市場、加入紅色供應鏈，將不如以往，大陸對台商會傾向朝向技術、股權合作。



他說，兩岸經貿從“大陸台商”到“新陸商”，還有人說是“混血台商”，台灣企業進一步融入大陸，成為其中的一個面向。大陸對台灣產品需求減弱，兩岸貿易產品自去年起逐漸脫鈎中。