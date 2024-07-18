全面恢復兩岸直航點？陸委會：沒運量會賠錢

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月18日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸何時全面恢復直航點？陸委會副主委兼發言人梁文傑18日表示，對於兩岸航點我們務實考量，在大陸沒開放團客來台、開放自由行來台的情況下，很多航點的營運都會賠錢，航空公司也都說沒有意願營運航線，自然就不會開放，沒有什麼政治上的特別限制。



梁文傑說，平潭到台灣的海上客運路線，我們不接受所謂的開放福建團客來台的條件，2件事是分開單獨考量，至於是否恢復，我們現在還在考慮中。



台“交通部”統計，兩岸自2008年直航，2015年達到顛峰，航班量有7萬7069架次、旅客量1182萬1354人次。疫情前，兩岸客運直航點原本共有61個（台灣10個、中國大陸51個），2020年受疫情影響，大陸航點一度縮減到衹有北京、上海（浦東與虹橋）、廈門、成都，直到2023年3月，陸委會宣布恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、福州、青島、寧波、鄭州等10個直航點，目前兩岸直航大陸的定期航班航點共15個。



大陸曾在2024年4月呼籲，盡快恢復平潭到台北、台中等海上客運直航，並恢復開通天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航航點。



陸委會18日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。

