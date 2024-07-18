謝龍介：蘇貞昌、鄭文燦安插的人馬會被拔光

謝龍介。（截自“關鍵時刻”YouTube直播畫面) 中評社台北7月18日電／繼民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日收押禁見後，被視為鄭文燦子弟兵的桃園市議員張肇良，涉嫌為興建中的違建關說，遭檢調10路搜索後今天清晨聲押。對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介昨天表示，賴清德是要把鄭文燦身邊的派系趕盡殺絕，這5年鄭文燦和前“行政院長”蘇貞昌，安排很多人在各部門裡面，現在檢警調都換成賴的人，下一波可能會針對金融事業。



張肇良涉嫌為興建中的A0類違建，關說龍潭區公所不要通報，使該建築順利完工並出租給超商。桃園市調處17日兵分10路搜索，18日聲押張肇良。而張被視為鄭文燦子弟兵，雖案情與鄭文燦涉貪無關，仍引發外界聯想是“總統”賴清德的意志。



根據《中時新聞網》報導，謝龍介17日在政論節目《關鍵時刻》中表示，21日就是民進黨職選舉，而張肇良也是有票的黨代表，感覺這是趕盡殺絕、抓人拆家。“還是要給賴清德按讚，只要官商勾結就該辦”。張肇良被聲押代表不只是瓦解鄭文燦，而是要瓦解鄭文燦身邊整個派系，“坐鎮幃幄決勝千里之外”，人在看守所裡面還是可以遙控外面，鄭文燦不只當過桃園市長，還當過“行政院副院長”，而各地監獄系統都“行政院法務部”管的。



謝龍介表示，賴清德第二波動作就會針對“金融事業”，房子、貸款、炒地、太陽能、融資一路開綠燈。賴清德後面還有很多招，現在檢、警、調都已經換成賴的人馬，包括新上任的台北市警察局長李西河都跟過賴清德，代表首都治安也要管，“法務部長”、廉政署長人事也是罕見同時發布，“這五年鄭文燦和前“行政院長”蘇貞昌，安排很多人在各部門裡面，沒有一個一個拔起來，賴後面進行不下去”。