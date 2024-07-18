民進黨觀選團與共和黨政要互動熱絡　秀自拍

民進黨觀選團成員與共和黨政要互動熱絡，還自拍紀念。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月18日電／民進黨觀選團赴美參與“2024共和黨全國黨代表大會”（2024 Republican National Convention）進入第三天。觀選團17日應邀出席Polaris“國家安全”組織（Polaris National Security）演講會及“Miami Meets Milwaukee”酒會，與Polaris“國家安全”組織創辦人歐塔格絲（Morgan Ortagus）、聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、聯邦參議員恩絲特（Joni Ernst, R-IA）、聯邦眾議員席曼尼茲（Carlos Giménez, R-FL）、前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）等人互動。



台“外交部”組跨黨派代表團，邀請民進黨、中國國民黨、台灣民眾黨派人出席美國共和黨全代會。民進黨觀選團成員包括：黨主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、青年部主任阮俊達、駐美代表處主任蕭舜文。民進黨成員把握大會與周邊活動機會，積極和出席政要互動。



民進黨新北市議員陳乃瑜表示，透過第一線的選情觀察，可以發現台灣議題確實是國際關注的焦點，也在美國大選中持續引起討論。不論是在共和黨全國黨代表大會或在周邊研討會中，都有許多講者主動提及台灣。例如，曾說服特朗普同意重大對台軍售案的共和黨資深聯邦參議員葛瑞姆強調“台灣很重要”（Taiwan matters）、“美國優先但不代表只會獨善其身”（America first is not America alone)，保護台灣免於侵略至關重要，更符合美國安利益。去年曾訪台的聯邦眾議員席曼尼茲也說，“我是台灣的大粉絲”。



高雄市議員邱俊憲則觀察，雖然此行主要目的是觀摩共和黨全國黨代表大會及周邊活動，各國駐美代表或公使也紛紛參與其中，能把握機會多加互動。