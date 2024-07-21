宋興洲：特朗普若回鍋　中美關係未必更險

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月21日電（記者 方敬為）美國共和黨總統候選特朗普遇刺後聲勢上揚，針對特朗普若當選的中美關係走向，東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，部分觀察認為中美關係可能更緊張，他倒覺得不一定，雖然特朗普行徑難測，可是在涉關台海、兩岸的態度上，仍不脫美中建交三公報，特朗普政治路線是以美國利益為優先，而挑戰兩岸紅線對美無益。



宋興洲認為，特朗普以利益為導向，從政就如同經商，換言之，只要中國能夠拿出特朗普可接受的談判籌碼，中美關係未必得你死我活，特朗普既然都公開質疑是否應保衛台灣，甚至要台灣拿出保護費，也就代表，對特朗普而言，只要在滿足特定條件之下，都可以談，而美中與台三角關係，台灣角色相對被動，特朗普回鍋下的中美關係，未必更加險峻。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



特朗普在槍擊案之後，民調持續領先爭取連任的民主黨拜登。對於特朗普可能回鍋，中美關係的可能變化，宋興洲認為，特朗普雖然普遍被人認為有狂人性格，作風難以捉摸，不少人憂心，美國對中關係會採取相對另類甚至是觸及紅線的做法，進而導致中美關係更為險峻，台海形勢風險攀升。



宋興洲說，不過，觀察特朗普長期涉關兩岸的態度，其實特朗普即使話語尖銳，卻也不脫離美中建交三個公報以及《台灣關係法》，也就是特朗普雖然言詞強勢，卻也明白底線原則，尤其是可能引爆戰爭的紅線，對美國沒有好處，因此他判斷，特朗普若回鍋之後，美中與台結構，只要中國願意談判磋商，中美一側的線會比美台一側的線較為穩定。