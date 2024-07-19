徐尚賢：基隆罷免戰　確保藍軍全出動才樂觀

前罷捷發言人徐尚賢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免連署案進入第二階段，國民黨全力固樑，拉高“不同意票”為主軸。前罷捷發言人徐尚賢接受中評社訪問表示，他認同全面熱戰，因拉高反對罷免票，首戰即可重挫綠營，有戰略優勢，但他也建議，第一，兩軍全面開戰了就沒有必要再閃躲，第二，要確保藍軍全軍出動，先團結所有泛藍陣營，才有本錢樂觀。



徐尚賢，1990年生，高雄人，義守大學管理班服務業管理組碩士。曾擔任罷免無黨籍高雄市議員黃捷總部發言人，2022年曾以無黨籍參選鳳山選區高雄市議員。



民進黨總動員發動罷免國民黨籍基隆市長謝國樑連署，已進入第二階段。若成案，估計最快9月、最晚到年底11、12月投票。目前國民黨從中央到地方全力“固樑”，每周都有人到基隆助講，拉高“不同意票”為主軸。



根據2024年基隆市選舉區“立法委員”選舉人數為30萬3939人，投票率70.82%，投票結果國民黨林沛祥獲9萬1986票，民進黨鄭文婷獲6萬9741票，藍大贏綠2萬2245票。



針對藍營啟動全面熱戰是否有利，徐尚賢表示，罷免投票通過門檻為四分之一，且同意票要高於不同意票，門檻是7萬6984人，罷免案投票率不會像一般選舉那麼高，7成不太可能，可能5到6成，要跨過7萬6千票過關門檻，看起來並不容易。



台灣過去已有數次罷免案經驗，有的採熱戰、有的採冷戰。高雄2021年罷免鳳山選區無黨籍議員黃捷案就是藍綠對決，投票結果，同意票5萬5261票，不同意票6萬5391票，罷免失敗。藍營這次被解讀想按照“黃捷模式”，讓反對票高於同意票，重挫綠營士氣。

