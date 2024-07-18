鄭文燦子弟兵張肇良遭收押禁見　落難當獄友

張肇良疑涉嫌關說、圖利18日晚間遭桃園地院收押禁見。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月18日電（記者 盧誠輝）民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌關說、圖利，17日遭檢調大規模搜索10處地點，並帶回漏夜偵訊，18日清晨遭檢方認為犯嫌重大、有串供滅證之虞聲押，桃園地院在18日晚間裁定張收押禁見。由於張被視為是鄭文燦的子弟兵，在鄭遭收押禁見7天後也遭收押禁見，師徒雙落難，兩人將一起在桃園看守所至少當2個月的獄友。



根據桃園監獄網站公布的菜單顯示，19日的早餐是草莓饅頭、果醬配麥茶，午餐是什錦雞丁、酥炸香腸、炒時蔬和仙草冰，晚餐是紅燒排骨、白菜滷、炒時蔬和紫菜排骨湯。張肇良17日上午還和中國國民黨籍桃園市長張善政一起出席“龍潭區德湖街既有道路改善工程完工通車典禮”，開心剪綵，沒想到下午就突遭檢調搜索約談。



對於張肇良涉嫌關說、圖利，張善政18日出席活動時受訪表示，張是擔任市府顧問期間涉案，市府還是同樣的原則，就是勿枉勿縱，儘早水落石出，尊重司法。張強調，地檢署如果日後要調資料，龍潭區公所、市政府都會全力配合。



張肇良在2018年地方選舉鄭文燦連任桃園市長後，因意外落選桃園市議員，後轉任市府12職等的有給職顧問，在擔任市府顧問期間，疑似涉入龍潭區某棟違章建築拆報的關說案，因當時正在施工中的建物被列為A0類違建，經當地民眾檢舉後，區公所原應“即報即拆”，但後來在地主向區公所遞交陳情信後並未拆除，而張近來遭人檢舉，疑似涉入該案關說、圖利。



張肇良曾任第16、17屆桃園縣議員、第1、3屆桃園市議員，還曾擔任過民進黨桃園市議會黨團總召。2018年地方選舉以1203票之差意外落選，後轉任市府有給職顧問，2022年以1萬4672票最高票（龍潭區）再次當選議員。張肇良的父親是前“總統府國策顧問”張貴木，跟蘇貞昌關係良好。



張肇良過去也曾捲入詐領助理費案。2016年8月12日，張涉嫌以人頭詐領助理費超過1020萬元，涉犯重罪且有湮滅證據、勾串證人之虞被收押禁見，是桃園升格以來第一個被收押的市議員。2017年5月16日遭桃園地檢署依貪污治罪條例起訴，2019年12月9日，被桃園地院判處8個有期徒刑6個月，應執行刑2年10個月、得易科罰金。



全案在張肇良上訴後，2020年8月5日被高院認定不構成貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，但登載不實罪仍被判處8個有期徒刑各6個月，應執行刑2年10個月、得易科罰金，全案定讞。此次張肇良若再被判刑，因是累犯，恐會被法官加重刑期。