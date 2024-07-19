中評專論：特朗普這句話成了台灣政壇照妖鏡

資深媒體人趙少康質疑，特朗普強索保護費，賴清德人呢?（趙少康臉書） 中評社台北7月19日（評論員 林淑玲）美國共和黨總統候選人特朗普遇刺後勝選看好度飆高，他日前受訪直白提到台灣應向美國交保護費，這一句話成了台灣政壇照妖鏡。



11月美國大選特朗普勝選機率甚高，他提到的保護費說未來可能成為美國政策。特朗普總統任內最後一位國家安全顧問歐布萊恩（Robert O＇Brien）17日隨即提到，建議台灣至少將“國防”支出增加至GDP的5%（目前約2.5%）。特朗普若執政，所謂的保護費會用何種方式呈現目前還不得而知。



第一種當然是軍購，台灣需要向美國買更多武器。但事實上，台灣近年一直大量對美軍購，多到美國無法即時交貨，或也吃定台灣無所謂交不交貨。年初曝光的美國眾議院老虎小組一份報告便指出，美國軍售交付延遲情況嚴重，台灣就有19項未完成武器採購，總額達220億美元，部分可能延到最早2027年交付，部分甚至沒有交貨日期。而且美對台軍售還涉及不是台灣想買什麼，美國就可賣。由於美國持續​​對台軍售惹怒中國大陸，中國官方7月17日已宣布暫停與美國的限制核武磋商，要求美國必須尊重中方的核心利益。



第二種或者是更接近保護費性質，若特朗普上任後，美國軍售台灣不止明碼標價的賣武器，而是直接出售所謂的勞務，這就是完全沒有行情的。台灣2024年“國防”預算新台幣6068億，佔GDP約2.5%，若依歐布萊恩建議的GDP5%就是翻倍到1兆2千億。國民黨智庫、“國家政策研究基金會”副研究員揭仲分析直呼，若照歐布萊主張，台灣軍費將佔政府總預算歲出比例高達43%，不可能在非戰爭時期這樣編預算！

