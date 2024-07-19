翁履中語中評：特朗普若執政 台會完全被動

旅美學者翁履中向中評社分析特朗普議題。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月19日電（記者 張嘉文）美國共和黨總統候選人特朗普日前接受美媒訪問時直白說，美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中向中評社表示，更令人注意，或者台灣要擔心的是，特朗普的副手、俄亥俄州參議員范斯（J.D.Vance）也這樣說，因此基本上整個共和黨可能是這樣定調台灣的角色。



翁履中說，這傳遞出來的訊號是，未來特朗普執政，和台灣關係可能不會變差，但台灣卻變成待價而沽，對特朗普來說，在美中關係上，所有周邊的事情都有可能可以拿到檯面上來談的。這個可以談，就會變成台灣很大壓力，也會處於完全被動的地位。



但當台灣做了很多，特朗普政府就會保證絕對會守護台灣到底？翁履中認為，這是要打上問號的，因此執政的民進黨必須思考，如果沒有辦法得到相對應的回應或是保證，下一步的plan b是什麼？除了押寶親美路線外，有沒有plan b，這是要認真面對的。



翁履中是德州大學達拉斯分校政治學博士，現任美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授，兼全球拓展合作計劃召集人，研究範圍為比較政治、政治行為、政治學方法論，及國際政治經濟發展。

