中評關注：人押茶涼　鄭文燦桃園隊瀕臨瓦解

2024大選儘管“桃園隊選‘立委’”在鄭文燦領軍下仍相當團結，但選舉結果卻全軍覆沒。（中評社 資料照） 中評社桃園7月20日電（記者 盧誠輝）繼民進黨籍前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，民進黨籍桃園市議員張肇良也在7天後的18日因涉嫌關說、圖利遭收押禁見，過去向來被視為鄭系人馬的“桃園隊”卻幾乎全都噤聲，沒人敢為昔日的綠營“大阿哥”和前黨團總召發聲，桃園隊似乎正在快速瓦解中。



從7月6日鄭文燦生日當天涉貪弊案爆發後，民進黨內幾乎沒人敢為鄭發聲，清一色“勿枉勿縱”、“尊重司法”的不痛不癢發言，就是怕得罪賴清德而招來橫禍。據瞭解，張肇良在鄭文燦遭收押禁見隔日一早，曾低調到桃園看守所“寄錢”給鄭，被媒體發現後就快閃離去。



因為當時鄭文燦是收押禁見的狀態，衹有律師能夠辦理律見，但張肇良看似有情有義的舉動，傳到賴清德耳裡可能就不是那麼悅耳。張可能怎麼也想不到，自己會在鄭遭收押禁見後7天也遭遇同樣命運，這些看在昔日的“桃園隊”眼底，應該是更加地毛骨悚然。



除了張肇良之外，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧也曾在7月6日鄭文燦首次召開聲押庭時，突然現身桃園地院關心鄭的狀況，當時已是聲押庭尾聲，沒多久鄭就遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，鄭後來帶著一抹神秘微笑走出地院時，黃當時只是靜靜地待在一旁查看，並未和鄭有任何互動。



民進黨桃園市議會黨團目前共有23名議員，若扣掉張肇良和黃瓊慧曾在鄭案後以實際行動關心的議員，其餘21名議員幾乎能閃多遠就閃多遠。過去若是發生類似狀況，至少黨團也會召開記者會表達立場來做做樣子，但這次包括黨團總召林志強、副總召彭俊豪和劉仁照、總幹事陳雅倫、書記長余信憲卻彷彿也在放暑假般，始終不見人影。



根據桃園地方人士透露，“桃園隊”在鄭文燦卸任桃園市長後早已逐漸崩解中。先是有彭俊豪因父親過去和游錫堃有私交，所以在去年“立委”選舉前就已加入“正國會”，後來彭也拉當時同樣要參選“立委”的劉仁照加入，前陣子又找陳睿生加入，近期更將目標瞄準余信憲積極游說中。而陳睿生這次更將代表“正國會”參選中執委。



除了“正國會”在2024大選前就已插旗桃園外，外傳湧言會和“行政院長”卓榮泰所創立的民主活水連線也已積極在桃園展開運作，私下動作頻頻，也有現任民進黨議員因看出鄭文燦早已失勢，便開始加入湧言會和民主活水連線的運作。



隨著鄭文燦和張肇良接續淪為階下囚，兩人至少得在桃園看守所當2個月的獄友，雖然2人在獄中是不可能見到面，但當2人在獄中利用每天短暫10分鐘的放封時間仰望天空時，不知道是否會感嘆民進黨內的世態炎涼與人情冷暖？