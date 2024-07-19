柯轟藍綠選舉經費騙人　王世堅：有證據再罵

綠委王世堅。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月19日電（記者 黃筱筠）“監察院”18日公布2024大選各候選人申報政治獻金收支統計，台灣民眾黨主席柯文哲則痛批，“一群騙子！國民黨花不到兩億，民進黨花五億，這怎麼可能！”民進黨“立委”王世堅今天受訪表示，他不想批評柯文哲，但柯要罵人至少要拿出證據吧？沒有證據不要亂講。



根據“監察院”統計，3組“總統”候選人的收入部分，民進黨籍賴清德申報新台幣5.15億元居冠，其次是台灣民眾黨柯文哲申報4.07億元，而國民黨籍侯友宜則是申報最少的，僅2.01億元。其中，柯文哲的結餘破6034萬，為3黨候選人中最多。



王世堅對於柯文哲說法不願批評，他表示，“我最討厭是柯文哲”，現在政治最弱是柯文哲，為了台灣政治好，應該要拉他一把，不要罵他。大家應該要共存共榮共同努力，現在柯文哲奄奄一息了，但還是沒有證據不要亂講，先管好他自己申報的政治獻金有沒有問題。



民進黨“立委”許智傑對政治獻金金額表示，“總統”候選人的募款狀況，確實可以反映出選民的期待和支持度，這次因為是三足鼎立，泛綠支持者更加團結，且“賴蕭配”推出的競選小物可愛又實用，更吸引民眾捐款支持，因此賴蕭的捐款最踴躍。



他也說，反觀侯友宜最後聲勢有被柯文哲超車的狀況，導致民眾捐款意願較低，從捐款資料確實可以看出選情的端倪。