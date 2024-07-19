付美國更多保護費？洪孟楷：民進黨要講清楚

藍委洪孟楷受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月19日電（記者 楊騰凱）美國共和黨總統參選人特朗普日前表示台灣應付保護費，“行政院長”卓榮泰稱“台灣願意付出更多責任”。中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷表示，如果卓榮泰只回應這簡單的一句話，民眾會猜想，是否在民進黨主政之下，台灣走入更危險的邊緣。



特朗普先前在媒體專訪中說，“台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費”。卓榮泰17日與媒體茶敘時表示，台灣願意付出更多責任防衛台灣，保障安全。



洪孟楷認為，卓榮泰就應該向人民說明清楚，所謂的多承擔一點或是付更多的責任，指的是什麼？是要編列更多防衛預算？還是說要更多子弟去當兵？不能只回這簡單的一句話。



特朗普執政時期的美國前“國家安全”顧問歐布萊恩日前建議，台灣應考慮將防衛支出增加到GDP的5%。台灣“國防”預算今年新台幣6068億元，約占GDP2.5%，若要提高到GDP5%等於翻倍到1兆2千萬，但目前總預算僅2兆多元，等於約占了一半。



洪孟楷表示，我們有捍衛台海安全的決心與勇氣，但是更重要的是，執政的民進黨政府應該告訴我們是要為何而戰、為誰而戰，我們編列高昂的防衛預算並不是為了尋求戰爭，而是要嚇阻戰爭、避免戰爭。

