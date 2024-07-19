台中機場擴建完工　觀旅局長籲恢復兩岸航線

台中市觀光旅遊局長陳美秀。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月19日電（記者 方敬為）台中國際機場航廈整建工程完工，未來可望擴增運量及航線，台中市政府觀光旅遊局長陳美秀今天表示，台中機場在市府努力爭取下，航線已逐步恢復疫情前的水準，國際航線數量甚至比疫情前較成長，未來市府也會持續與國際航空公司對接，爭取更多航線開設。此外，兩岸航線也尚待恢復，但這是“中央”權責，期待能早日開放，完善台中機場效能。



台中國際機場18日表示，斥資新台幣9.8億元的航廈整建工程完工，未來將可望大幅擴充設施能量，包括新增三座空橋，年旅客容量目標達369萬人次，含國內線100萬人次、國際線269萬人次。



台中市觀旅局長陳美秀19日出席“2024台中海洋觀光季”宣傳記者會，針對台中機場航線擴增方向受訪表示，台中機場航廈整建完工後，運能方面將能夠容納更多航線進來，市府也努力爭取航線擴充，積極將招攬的聲音放給國際城市的機場、航空公司，歡迎與台中機場對接。



陳美秀表示，台中市政府期望將台中機場的航線多元化，運量持續向上提升，其實今年台中機場的旅客運量成長率是全台4個國際機場當中最快的，由於台中市人口已突破285萬人，是全台第二大城，中台灣居住人口甚至高達730萬，台中機場絕對有龐大的發展潛力。

