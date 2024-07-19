侯友宜政治獻金最少　洪孟楷：成軍較晚

國民黨團書記長洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月19日電（記者 楊騰凱）台“監察院”昨公布2024大選政治獻金申報金額，中國國民黨侯友宜、趙少康僅約新台幣1.9億元，是藍綠白三組人馬中最少的，甚至不及民進黨賴清德、蕭美琴5億元的一半。中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷今日表示，募款受限與侯康配成軍較晚有關，但每一筆募款都花在刀口上。



“監察院”昨天公布2024大選政治獻金，三組候選人當中，申報最多的是民進黨賴清德、蕭美琴，金額逾新台幣5億元，民眾黨柯文哲、吳欣盈申報3.4億元，國民黨侯友宜、趙少康僅1.9億元，是三組人馬當中最少的。



結餘款方面，柯文哲是三組中最多，有逾6000萬元，賴清德768萬元、侯友宜615萬元。



募款最少，是侯友宜、趙少康不被看好所致？



洪孟楷表示，能夠接受到選民的託付與支持，一塊錢不嫌少，大家量力而為，重點是選民給予我們支持鼓勵，每一筆錢我們都很珍惜。



洪孟楷指出，侯友宜、趙少康組成“侯康配”，確實成軍時間相對比較晚，是選前最後兩到三個月才確定國民黨的“副總統”候選人，那這麼短暫時間有這麼好的表現，而且也把每一筆募款的錢，都花在刀口上。