鄭文燦子弟兵出事　藍委：桃園綠營人人自危

藍委許宇甄受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月19日電（記者 楊騰凱）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，他的子弟兵民進黨籍桃園市議員張肇良18日也遭收押禁見。中國國民黨籍“立委”許宇甄表示，桃園過去8年聽到非常多類似的案件，現在張被收押，當地民進黨人應該人人自危。



許宇甄強調，貪瀆問題本來就該好好處理，希望司法可以好好釐清案情，不要看到民進黨就轉彎。



張肇良涉嫌關說、圖利，17日遭檢調大規模搜索10處地點，並帶回漏夜偵訊，檢方認為犯嫌重大、有串供滅證之虞聲押，桃園地院在18日晚間裁定張收押禁見。由於張被視為是鄭文燦的子弟兵，在鄭遭收押禁見7天後也遭收押禁見，出現師徒雙雙落難的情況。



許宇甄表示，昨天看到鄭文燦子弟兵張肇良被收押禁見，過去這8年來，在桃園聽到非常多類似的案件，尤其是隨著張肇良被收押後，民進黨桃園政治人物應該很多人會人人自危。



許宇甄指出，全案確實有很多疑點，值得好好調查，希望司法可以好好釐清案情，不要因為是民進黨政治人物就轉彎。



許宇甄表示，貪瀆問題本來就應該好好處理，以前我們往往看到很多案件，包括台南光電案等等，司法似乎看到民進黨就轉彎，所以希望民進黨政府可以好好正視司法問題。