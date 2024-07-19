阿里山林業鐵路全線通車

賴清德今天前往嘉義出席阿里山林業鐵路全線通車感恩活動，英系“立委”陳冠廷、王美惠幾乎全程陪同。（照片：府方提供） 中評社嘉義7月19日電／阿里山林業鐵路終於全線通車，19日舉行感恩活動，賴清德、嘉義縣長翁章梁等親自搭乘參與。賴清德致詞時說，文化是一個民族的靈魂，他相信阿里山的文化觀光會有很好的發展，除了帶動嘉義縣市的觀光產業，也可以幫台灣吸引外國的觀光客。賴清德也笑稱，他早早就聽聞阿里山的姑娘美如水、阿里山的少年壯如山，所以從小就對阿里山充滿了憧憬。



阿里山林業鐵路受颱風摧殘，歷時15年災後復建，7月6日完工通車，今天舉辦全線通車典禮。該鐵路於1912年開通營運，是日據時代為了將阿里山林場產出的林木向外輸送而建設。起點自嘉義市嘉義車站、終點在嘉義縣阿里山鄉阿里山車站的主線，以及眾多遍佈阿里山山區的林場線所構成。



賴清德今天出席阿里山林業鐵路全線通車感恩活動，感謝各單位團結合作，讓嘉義阿里山林鐵恢復通車。他並指出，未來會繼續執行“大阿里山軸帶百年躍升建設計劃”，讓鐵道效益持續發揮，帶動嘉義觀光產業，吸引更多外國觀光客來台。



這個活動包括“農業部長”陳駿季、“銓敘部長”施能傑、“文化部次長”李靜慧、嘉義縣長翁章梁、英系“立委”陳冠廷、王美惠、台灣民眾黨“立委”張啟楷、林業及自然保育署署長林華慶等都出席這項活動。



賴清德抵達阿里山車站後，首先欣賞通車紀錄暨感恩祝福影片。致詞時表示，阿里山不僅氣候宜人，也有漂亮風景及豐富文化，非常歡迎民眾前來搭乘林業鐵路，進行地方旅遊，相信絕對不虛此行。阿里山林鐵是國際級鐵路，也有許多各國重要的姊妹鐵道，非常歡迎旅遊業者將外國朋友帶來遊玩，提高這項建設的效益。



賴清德指出，他在擔任“行政院長”時曾到阿里山林業村視察，認為林業鐵路應該全力修復，也推動前瞻基礎建設計劃支持阿里山林鐵相關工程。當時他提出安全第一、全線通車及結合文化等要求，因為涵蓋各種旅遊需求面貌，才能達到旅遊的價值。



他認為，文化是一個民族的靈魂，我們不僅要保存文化、推廣文化，還要發展文化創意產業。嘉義要發展文化觀光，應將重點放在“南院、鐵道、阿里山”。他感謝林業及自然保育署林華慶署長劍及履及，協助推動阿里山林鐵的相關工程。未來，政府也會繼續執行“大阿里山軸帶百年躍升建設計劃”，讓鐵道的效益持續發揮，進而帶動嘉義觀光產業，吸引更多外國觀光客來台。

