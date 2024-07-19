屏東搶暑假觀光財　推風域祭串連自然與藝術

屏東縣政府推全新觀光品牌“風域半島”，將自然地景、人文歷史串聯，推出周邊概念商品。（屏東縣府提供） 中評社屏東7月19日電／屏東推出全新觀光品牌“風域半島”，是首個以“落山風”劃定的風景特定區，範圍橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，場域幅員遼闊，有山林濕地及沙丘風積地形。暑假舉辦首屆“風域祭”，將落山風風景特定區內的自然地景、人文歷史串聯，邀請藝術家公共藝術創作、郵輪巴士遊程等，來趟藝術與生態兼容深度旅遊。



屏東縣府交通旅遊處表示，“風域祭”7月19日至9月8日，邀請4名海內外藝術家到屏東公共藝術創作，日本國際級藝術家野老朝雄；屏東在地工藝藝術家峇岦嵐偲·旮札涅蘫；台灣紙雕藝術家成若涵與塗鴉壁畫藝術家藍色隧道。



交旅處表示，設置4處旅服功能遊客中心及旅遊資訊站，在牡丹鄉的石門旅遊資訊站及牡丹遊客中心、牡丹鄉旭海村的旭海旅遊資訊站與滿州鄉九棚村的九棚旅遊資訊站，強化恆春半島區域觀光服務量能。



風域半島官網整合區域內推薦遊程預約及食、宿、遊、購、行連結，方便旅客查詢和預訂。培訓在地32名牡丹社事件專業導覽人員，介紹豐富、具魅力的風域半島遊程，遊程包括串連歷史場域“琅嶠傳奇在牡丹”、探索屏東沙丘秘境“八瑤灣療癒體驗”、擁有得天獨厚星空資源“星心海的呼喚”及旭海靜心體驗遊程“幸福草原”等遊程，一次翻轉大家對恆春半島刻板印象。



交旅處表示，九棚資訊站啟用後將以“食嶼”為主軸推出在地風味餐，結合3種不同特色伴手禮，菇菇醬、四色麵條及養生料理包等，品味屏東美食。

