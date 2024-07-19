黃國昌：“憲法法庭”須接受歷史審判

黃國昌表示，“憲法法庭”的決定須接受輿論檢視，更須接受台灣民主發展的歷史審判。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北7月19日電／“憲法法庭”19日針對“國會”改革修法相關條文做出暫時處分的判決，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌19日下午在臉書發文表示，身為法律人，一定尊重“憲法法庭”的裁定，不過“憲法法庭”的決定也必須接受輿論檢視，更必須接受台灣民主發展的歷史審判。



擁有美國康乃爾大學法學博士學位的黃國昌說，對於“憲法法庭”裁定的結果，雖然遺憾，但老實說，從“憲法法庭”不惜從一開始就自我踐踏正當法律程序，一路急著配合“四箭齊發”的民進黨政府，到今早民進黨發言人已經預告“憲法法庭”將會作出暫時處分，其實也不令人意外。



黃國昌表示，事實上，無論從“受理與否”之基準，到“暫時處分”的要件，在這個由賴清德緊盯、民進黨政府抗拒的“國會”改革“釋憲”案中，“憲法”法庭”大幅變更了自己既往建立的審查基準。不該受理的聲請竟然受理了，根本不符要件的暫時處分也准了，真的讓人無法理解。



黃國昌質疑，面對已經休會的“國會”，到底有什麼不可回復的損害？到底有什麼重大公益遭受侵害？又到底有什麼急迫必要性？即使在會期最後一天院會通過邀請“總統”進行“國情報告”，迄今為止都沒有時間表，成立的兩個調查小組亦無運作，調查委員會一提案則馬上被民進黨拉協商，根本還沒成立。



黃國昌強調，做為法律人，他一定尊重“憲法法庭”的裁定，但“憲法法庭”的決定也必須接受輿論檢視，更必須接受台灣民主發展的歷史審判。他想和關心“國會”改革“釋憲”案的朋友們說的是，毋須灰心、更不必失志，因為我們相信台灣的“國會”改革不能再裹足不前，就算前方荊棘遍佈，只要信念堅定，縱然全身扎滿銳刺，最終定能昂首闊步向前邁進。